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2 часа назад

Стало известно о резком повышении стоимости отдыха в одном российском регионе

Lenta.ruиещё 2

Туристов предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в одном российском регионе — цены на проживание в отелях Республики Алтай за 2022 год выросли на 30 процентов. Об этом стало известно из заявления замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елены Ялбачевой, передает ТАСС.

Стало известно о резком повышении цены на отдых в регионе РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметила, что резкий скачок цен произошел из-за роста популярности направления и увеличения расходов гостиниц на обслуживание постояльцев. «Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился четыре-шесть тысяч рублей за ночь на двоих. По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла примерно на 30 процентов», — уточнила она.

Замминистра подчеркнула, что за 2022 год число путешественников, приехавших на отдых в Алтай, выросло на 14,3 процента и превысило 2,5 миллиона человек. Турпоток, по словам Ялбачевой, увеличился благодаря проводимым в регионе мероприятиям, туристическому кешбэку и запущенным по госпрограмме чартерным рейсам из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

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