Стало известно о резком повышении цены на отдых в регионе РФ

Туристов предупредили о значительном повышении стоимости отдыха в одном российском регионе — цены на проживание в отелях Республики Алтай за 2022 год выросли на 30 процентов. Об этом стало известно из заявления замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елены Ялбачевой, передает ТАСС.

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Эксперт отметила, что резкий скачок цен произошел из-за роста популярности направления и увеличения расходов гостиниц на обслуживание постояльцев. «Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился четыре-шесть тысяч рублей за ночь на двоих. По сравнению с прошлым годом стоимость проживания выросла примерно на 30 процентов», — уточнила она.