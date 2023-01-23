Новые рейсы в Таиланд из Владивостока запустят в феврале

Из Владивостока в Таиланд запустят дополнительный чартерный рейс, сообщает ИА DEITA.RU.

Фото: Deita.ru Deita.ru

Из столицы Приморья в Паттайю первый рейс вылетит 3 февраля. Отмечается, что пересадок не потребуется, в пути пассажиры проведут более 8 часов. Возможность перелетов останется до середины мая, самолет будет взлетать один раз в 10 дней.

Первый Боинг 757 взлетит в полпятого утра 3 февраля по времени Владивостока и прилетит в Таиланд в половину одиннадцатого. Обратно самолет вылетит в шесть утра и прибудет в Приморье в четыре вечера. Уточняется, что можно забронировать тур на девять ночей, цены колеблются от 80 тысяч за одного и от 140 тысяч за пару человек.