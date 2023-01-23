В пляжной стране предложили ввести безвиз для россиян

Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство страны.

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В дипломатическом ведомстве указали, что Мексика с 2010 года в одностороннем порядке предприняла меры для облегчения въезда россиян в страну с помощью электронной системы авторизации (SAE) — ее можно получить бесплатно без посещения в консульское представительство.

В настоящее время нарастить взаимный приток туристов две страны не могут из-за западных санкций, так как российским самолетам запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США. С февраля 2022 года авиасообщение приостановлено. В дипмиссии надеются эту проблему и расширить летную программу.