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5 часов назад

Путевки на популярные заграничные направления подорожали на 80%

Ura.Ruиещё 1

Отдых за рубежом для россиян существенно подорожал. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на туроператоров. Сообщается, что особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.

Путевки на популярные заграничные направления подорожали на 80%
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Продажи путевок в Турцию, Египет и Таиланд год к году увеличились на 20-30%. Отчасти динамику объясняет недоступность европейских направлений», — передает газета.

Цены на туры выросли также из-за увеличения транспортных расходов по сравнению с прошлым годом. Зимой 2022 года перелет из России в ОАЭ и обратно стоил 30 тысяч рублей, сейчас — 50 тысяч рублей. Поездка в Турцию на неделю на двоих обойдется в сумму от 100 тысяч рублей.

Президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказывает о положительной динамике. Для многих жителей России цены на отдых стали доступнее, чем в прошлом году, потому что рубль продолжает укрепляться.

«В прошлом году в моменте он колебался у отметки 90. Сейчас же курс нацвалюты активно стимулирует россиян ехать за границу», — рассказал Мурадян.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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