Туристы пожаловались на полет в запачканных рвотой креслах

Туристы из Австралии возвращались домой с острова Бали и были вынуждены шесть часов провести в запачканных рвотой креслах. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийская пара купили билеты на рейс авиакомпании Jetstar Денпасар — Мельбурн за 1800 долларов. Когда они подошли к своим местам на борту, обнаружили, что они испачканы рвотой летевшего там ранее пассажира. Однако стюардессы отказались пересаживать туристов из-за отсутствия свободных мест в самолете. Пара потребовала вызвать службу уборки, но ее выполнили некачественно, и пассажирам пришлось самим очищать кресло с помощью салфеток. Однако ничего не помогло избавиться от сильного зловония. По словам путешественников, после перелета они еще несколько дней чувствовали недомогание из-за тошнотворного запаха рвоты.