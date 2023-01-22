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5 часов назад

Туристы пожаловались на шестичасовой полет в запачканных рвотой креслах

Мира Маркина

Туристы из Австралии возвращались домой с острова Бали и были вынуждены шесть часов провести в запачканных рвотой креслах. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристы пожаловались на полет в запачканных рвотой креслах
Фото: unsplash.comunsplash.com

Австралийская пара купили билеты на рейс авиакомпании Jetstar Денпасар — Мельбурн за 1800 долларов. Когда они подошли к своим местам на борту, обнаружили, что они испачканы рвотой летевшего там ранее пассажира. Однако стюардессы отказались пересаживать туристов из-за отсутствия свободных мест в самолете. Пара потребовала вызвать службу уборки, но ее выполнили некачественно, и пассажирам пришлось самим очищать кресло с помощью салфеток. Однако ничего не помогло избавиться от сильного зловония. По словам путешественников, после перелета они еще несколько дней чувствовали недомогание из-за тошнотворного запаха рвоты.

В качестве извинений авиакомпания выдала паре ваучеры на сумму 50 долларов.

Стюардесса перечислила самые глупые вопросы пассажиров

Ранее стало известно, что в Дубае туристам предлагают номера на ночь за 100 тысяч долларов.

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