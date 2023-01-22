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2 часа назад

Туристы сравнили метро до стамбульских аэропортов со столичными аэроэкспрессами

TourDom

В Турции сегодня запустили метро до международного аэропорта Стамбул. Оно стало самым быстрым в Европе из веток, ведущих к аэровокзалам. Скорость поездов на перегонах будет достигать 120 км/ч. Время в пути с самой дальней станции – а это 34 км от пункта назначения – составит 24 минуты.

Туристы сравнили метро до стамбульских аэропортов со столичными аэроэкспрессами
Фото: TourDomTourDom

Линия от одного из крупнейших мировых хабов до стамбульского района Кягытхане сможет ежедневно обслуживать 800 тыс. пассажиров. На платформе в международном аэропорту установлены дополнительные ограждения с дверьми, которые будут открываться после прибытия поезда. В первый месяц после открытия проезд на новой линии сделали бесплатным. Далее – от 9,9 до 12 лир в зависимости от поездки.

Таким образом, теперь все три аэропорта в Стамбуле интегрированы в схему метрополитена. Прошлой осенью была открыта станция в районе аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Поездка на метро до него от новой станции займет порядка 2 часов. До аэропорта имени Ататюрка – примерно 1,5 часа.

Подписчики Крыши ТурДома позавидовали бюджетной стоимости поездки на метро, сравнив ее с ценами на аэроэкспрессы в московские аэропорты. Ранее мы писали, что до сентября 2023 года должны быть завершены работы на станции Внуково московского метрополитена. Но даже после этого по стоимости поездки турецкая подземка, похоже, будет выигрывать.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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