Туристы сравнили метро до стамбульских аэропортов со столичными аэроэкспрессами

В Турции сегодня запустили метро до международного аэропорта Стамбул. Оно стало самым быстрым в Европе из веток, ведущих к аэровокзалам. Скорость поездов на перегонах будет достигать 120 км/ч. Время в пути с самой дальней станции – а это 34 км от пункта назначения – составит 24 минуты.

Фото: TourDom TourDom

Линия от одного из крупнейших мировых хабов до стамбульского района Кягытхане сможет ежедневно обслуживать 800 тыс. пассажиров. На платформе в международном аэропорту установлены дополнительные ограждения с дверьми, которые будут открываться после прибытия поезда. В первый месяц после открытия проезд на новой линии сделали бесплатным. Далее – от 9,9 до 12 лир в зависимости от поездки.

Таким образом, теперь все три аэропорта в Стамбуле интегрированы в схему метрополитена. Прошлой осенью была открыта станция в районе аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Поездка на метро до него от новой станции займет порядка 2 часов. До аэропорта имени Ататюрка – примерно 1,5 часа.