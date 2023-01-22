Россия и ЮАР обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения

Переговоры идут с авиакомпанией Nordwind, сообщил посол ЮАР Мзувукиле Джефф Макетука. Планируется ввести четыре рейса в неделю, которые будут летать из Кейптауна.

Сегодня перемещение на самолете между странами возможно, но только с пересадками. Это сильно увеличивает время и стоимость путешествия. Несмотря на это, туристов из России в Африке в последние месяцы становится все больше, добавил посол.