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2 часа назад

Россия и ЮАР начали обсуждать вопрос возобновления прямого авиасообщения

Слово и Дело

Южно-африканская республика и Россия начали обсуждение о возобновлении прямого авиасообщения между странами.

Россия и ЮАР обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Переговоры идут с авиакомпанией Nordwind, сообщил посол ЮАР Мзувукиле Джефф Макетука. Планируется ввести четыре рейса в неделю, которые будут летать из Кейптауна.

Сегодня перемещение на самолете между странами возможно, но только с пересадками. Это сильно увеличивает время и стоимость путешествия. Несмотря на это, туристов из России в Африке в последние месяцы становится все больше, добавил посол.

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