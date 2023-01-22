Летний отдых в Сочи подорожал на 10–15%

Корреспондент TourDom.ru выяснил, на сколько подорожал отдых в сочинских отелях в июне по сравнению с прошлым годом.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«На данный момент рост цен в объектах всех категорий в Сочи достаточно равномерный и составляет в среднем 15% по отношению к 2022 году. Мы прогнозируем, что с ростом загрузки отелей в преддверии сезона цена на размещение также будет расти», – поделились с редакцией в сети АЛЕАН.

В 4-звездочном «Богатыре» корреспонденту TourDom.ru сообщили, что спрос лучше, чем в прошлом году: «Динамика бронирований на июнь на сегодняшний день превышает показатели прошлого года более чем в 2 раза». Одновременно с этим стоимость размещения в июне выросла на 11%. Самое бюджетное предложение на 7 ночей в середине июня здесь стоит 117 тыс. руб. за двоих. В цену включено посещение тематического парка развлечений «Сочи Парк», а также завтраки и ужины.

7 ночей в отеле Bridge Resort 4* стоят минимум 90 тыс. руб. за двоих гостей. За такую цену предлагают забронировать стандартный однокомнатный номер и завтраки. Если хочется питаться по системе «все включено», то стоимость будет выше – 133 тыс. руб. В прошлом году цены в июне были ниже на 10–12%.

В системе бронирования Travelline тоже заметили изменения. По данным сервиса, средняя стоимость проживания в отелях 3* в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличилась на 19,6%, в 4* – на 15,3%, 5* – на 5,4%. Представители системы, так же как их коллеги, уверены, что с приближением сезона цены будут расти.

Спрос на Сочи остается традиционно высоким при раннем бронировании, в нынешнем году он увеличился на 63%.