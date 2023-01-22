В Сочи появится первый пешеходный маршрут между горными курортами

К началу следующего зимнего сезона 2023-2024 годов в Сочи откроют первый пешеходный маршрут, который свяжет горнолыжные курорты и знаковые объекты города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Глава города отметил, что обсудил проект благоустройства территории с жителями, также его одобрил Градостроительный проект.