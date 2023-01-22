В Сочи появится первый пешеходный маршрут между горными курортами

К началу следующего зимнего сезона 2023-2024 годов в Сочи откроют первый пешеходный маршрут, который свяжет горнолыжные курорты и знаковые объекты города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Глава города отметил, что обсудил проект благоустройства территории с жителями, также его одобрил Градостроительный проект.
Пешеходный маршрут протяженностью пять километров будет пролегать от горнолыжного курорта» Красная Поляна» через «Розу Хутор» и«Газпром» до ж/д станции Эсто-Садок. На протяжении маршрута будут организованы места отдыха, расширены тротуары, оборудована зона для велосипедов и электросамокатов, а также проведено озеленение.