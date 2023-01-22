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6 часов назад

В Сочи появится первый пешеходный маршрут между горными курортами

runews24.ru

К началу следующего зимнего сезона 2023-2024 годов в Сочи откроют первый пешеходный маршрут, который свяжет горнолыжные курорты и знаковые объекты города. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В Сочи появится первый пешеходный маршрут между горными курортами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Глава города отметил, что обсудил проект благоустройства территории с жителями, также его одобрил Градостроительный проект.

Пешеходный маршрут протяженностью пять километров будет пролегать от горнолыжного курорта» Красная Поляна» через «Розу Хутор» и«Газпром» до ж/д станции Эсто-Садок. На протяжении маршрута будут организованы места отдыха, расширены тротуары, оборудована зона для велосипедов и электросамокатов, а также проведено озеленение.

Новости путешествий,Алексей Копайгородский,Газпром,
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