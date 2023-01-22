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7 часов назад

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за протестов

Газета.Ru

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за массовых антиправительственных протестов в связи с отставкой президента страны Педро Кастильо и ухудшением экономической ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство памятника.

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом», — указано в сообщении.

Мачу-Пикчу является главной достопримечательностью Перу. Ежегодно город посещают сотни тысяч туристов.

Ранее стало известно, что сотни иностранных туристов не могут покинуть город Мачу-Пикчу в Перу из-за протестов.

Радиостанция «Эрэ-пэ-пэ» также сообщала о задержании десятков людей за участие в акциях протеста. В частности, в четверг в столице Перу Лиме было задержано 34 человека. Всех их подозревают в нанесении ущерба общественной и частной собственности.

Новости путешествий,Педро Кастильо,
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