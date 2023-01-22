Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу

«С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом», — указано в сообщении.