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2 часа назад

В Турции сообщили, что самое скоростное метро в Европе свяжет Стамбул с аэропортом

ТАСС

Линия метро до аэропорта Стамбула, которую планируется запустить в это воскресенье, станет самой скоростной в Европе. Поезда будут следовать по ней со скоростью 120 км/ч, сообщил в субботу глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала NTV.

В Турции сообщили, что самое скоростное метро в Европе свяжет Стамбул с аэропортом
Фото: UnsplashUnsplash

"Поезда будут следовать по 34-километровой ветке со скоростью 120 км/ч. Это будет самое скоростное метро в Европе. От станции Кягытхане, откуда проложена ветка, время до аэропорта займет 24 минуты", - сказал министр. По его словам, общая протяженность ветки составит 69 км, в перспективе она будет соединена с азиатской частью Стамбула.

Церемония открытия ветки метро в аэропорт Стамбула пройдет с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно около 150 млн пассажиров.

Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,Минтранс РФ,
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