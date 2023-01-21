В Турции сообщили, что самое скоростное метро в Европе свяжет Стамбул с аэропортом

Линия метро до аэропорта Стамбула, которую планируется запустить в это воскресенье, станет самой скоростной в Европе. Поезда будут следовать по ней со скоростью 120 км/ч, сообщил в субботу глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала NTV.
"Поезда будут следовать по 34-километровой ветке со скоростью 120 км/ч. Это будет самое скоростное метро в Европе. От станции Кягытхане, откуда проложена ветка, время до аэропорта займет 24 минуты", - сказал министр. По его словам, общая протяженность ветки составит 69 км, в перспективе она будет соединена с азиатской частью Стамбула.
Церемония открытия ветки метро в аэропорт Стамбула пройдет с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно около 150 млн пассажиров.