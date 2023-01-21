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2 часа назад

Аналитики: россияне стали чаще бронировать отели к дате заезда

RT на русском

За последний год россияне стали чаще бронировать отели к дате заезда.

Аналитики: россияне стали чаще бронировать отели к дате заезда
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу AZIMUT Hotels.

В частности, если раньше глубина бронирования оценивалась от трёх дней и более, то теперь половина бронирований, а иногда и больше, приходится в период от 0 до 3 дней до даты заезда.

Ещё один тренд — рост числа самостоятельных бронирований. На мобильные телефоны приходится 80% бронирований.

«Начиная с 2021 года, люди хотят не просто съездить в отпуск, но и ещё восстановить здоровье. И тут основное предпочтение отдается санаторно-курортному размещению», — отметили эксперты.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН заявила, что россияне совершили на 10% больше поездок внутри страны по сравнению с прошлым годом.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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