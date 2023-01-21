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1 час назад

Китайские туристы вернулись в Египет и составят конкуренцию россиянам

TourDom

Египет принял первый пассажирский рейс из Китая после трехлетнего перерыва, вызванного жесткими ограничениями во время пандемии коронавируса. В международном терминале аэропорта Каира 20 января была устроена торжественная встреча гостей из города Чэнду.

Китайские туристы вернулись в Египет и составят конкуренцию россиянам
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По сообщениям египетских СМИ, в церемонии участвовали представители руководства Министерства туризма и древностей и Министерства гражданской авиации Египта. Пассажиры получили сувениры, цветы и конфеты. Праздничное настроение создал египетский фольклорный ансамбль.

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Если на вчерашнем рейсе было всего несколько десятков пассажиров, целью которых заявлен туризм, то в ближайшее время Египет ожидает резкого увеличения турпотока из Поднебесной. Китай объявил о снятии ограничений на поездки из-за пандемии COVID-19 на групповые туры с 6 февраля в ряд стран, в число которых входит и АРЕ.

Глава компании Egypt Air Рошди Закария заявил о получении Египтом 1200 запросов от китайской стороны на организацию поездок по египетским туристическим направлениям. По его словам, сам национальный авиаперевозчик планирует уже с марта летать в Пекин, Гуанчжоу и Ханьчжоу.

Министерство туризма и древностей Египта подготовило для китайских туристов уникальные туристические программы, сообщила заместитель министра Гада Шалаби. По ее словам, все сотрудники гостиничных и туристических объектов Египта привиты, персонал прошел обучение по международным стандартам охраны здоровья и безопасности.

Отели Каира, Хургады и Шарм-эль-Шейха чаще всего служат базовыми пунктами для китайских путешественников. Они предпочитают максимально наполнить отпуск различными экскурсиями, среди которых посещение древностей в Гизе, Луксоре, Асуане, Александрии.

Большой турпоток из Китая наверняка повлияет и на российский рынок туров в Египет. Конкуренция может привести к увеличению стоимости проживания и уменьшению количества доступных мест в популярных отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Напомним, почти четверть из планирующих путешествие в феврале остановили свой выбор на Египте, по данным «Слетать.ру». Ранее мы также писали, что туроператор TEZ TOUR планирует возобновить свою полетную программу в Египет с 27 января.

Новости путешествий,EgyptAir,
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