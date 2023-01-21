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48 минут назад

Туристы не могут покинуть древний город Мачу-Пикчу из-за антиправительственных протестов

Мир24

Сотни туристов не могут покинуть знаменитый город инков Мачу-Пикчу в Перу из-за антиправительственных протестов. В ближайшем крупном городе Куско манифестанты ведут с полицейскими настоящие уличные бои, передает «МИР 24».

Туристы не могут покинуть древний город Мачу-Пикчу из-за протестов
Фото: Мир24Мир24

Железнодорожные пути на подъезде к Куско были повреждены на нескольких участках. И 417 туристов, большинство из которых иностранцы, неожиданно стали пленниками Мачу-Пикчу.

Тем временем волна манифестаций продолжает катиться по стране, несмотря на чрезвычайное положение, введенное в нескольких регионах. Группы протестующих блокируют дороги, нападают на аэропорты и провоцируют постоянные стычки с представителями властей.

Акции начались после отстранения от власти главы государства Педро Кастильо. Их участники требуют отставки президента Дины Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов.

Новости путешествий,Педро Кастильо,
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