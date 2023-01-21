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3 часа назад

Для всех, у кого есть «Мир», готовят новый туристический бонус

Konkurent.ru

Регион проживания владельца банковской карты значения не имеет, сообщает KONKURENT.RU.

Владельцы карт «Мир» получат новый туристический бонус
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Россиянам, имеющим банковский «пластик» национальной платежной системы «Мир», рассказали о новой туристической возможности. Сообщение о новой функции было опубликовано на официальном сайте платежной системы.

Речь идет о запуске проекта «Карты туриста Республики Дагестан». Соглашение о начале его работы было подписано главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и гендиректором платежной системы Владимиром Комлевым.

Согласно условиям нового проекта, туристы, которые будут посещать туристические объекты региона, смогут получать за это денежный возврат – кешбэк.

Отмечается, что использовать такую возможность смогут путешественники, прибывшие в Дагестан из любого региона России, включая и Приморский край.

Однако одно условие все же придется выполнить. Как указано в сообщении платежной системы, для участия в проекте туристам придется пройти регистрацию на сайте «Визитдагестан.рф».

Как рассказал господин Комлев, выплата кешбэка будет производится автоматически.

«О сроках запуска в регионе «Карты туриста Республики Дагестан» будет сообщено дополнительно», – указано на сайте платежной системы.

Новости путешествий,Владимир Комлев,Сергей Меликов,
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