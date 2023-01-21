Из-за протестов сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу в Перу

Сотни иностранных туристов не могут покинуть город Мачу-Пикчу в Перу из-за протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внешней торговли и туризма страны Луиса Эльгеро.
По его словам, в Мачу-Пикчу сейчас находятся 417 туристов, все они не могут покинуть город из-за антиправительственных протестов.
"Из них более 300 — иностранцы, они не могут выехать, потому что железнодорожные пути были повреждены на нескольких участках", - добавил министр.
Мачу-Пикчу является главной достопримечательностью Перу. Ежегодно город посещают сотни тысяч туристов. Ранее радиостанция "Эрэ-пэ-пэ" сообщала о задержании десятков людей за участие в акциях протеста. В частности, в четверг в столице Перу Лиме было задержано 34 человека. Всех их подозревают в нанесении ущерба общественной и частной собственности. До этого протестующие в Перу ворвались на территорию канадской горнодобывающей компании.