Из-за протестов сотни туристов застряли в Мачу-Пикчу в Перу

Сотни иностранных туристов не могут покинуть город Мачу-Пикчу в Перу из-за протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внешней торговли и туризма страны Луиса Эльгеро.

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По его словам, в Мачу-Пикчу сейчас находятся 417 туристов, все они не могут покинуть город из-за антиправительственных протестов.

"Из них более 300 — иностранцы, они не могут выехать, потому что железнодорожные пути были повреждены на нескольких участках", - добавил министр.