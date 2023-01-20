Как россияне относятся к путешественникам с животными

Путешественники из разных уголков России рассказали, каково им летать вместе с домашними животными. Выяснилось, что чаще всего в самолётах оказываются коты и собаки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Окружающие обычно интересуются животными, могут спросить об их породе, и только 5% относятся к соседству с питомцами настороженно. Об этом говорится в обзоре авиакомпании S7 Airlines, который есть в распоряжении «Секрета фирмы».

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По словам большинства опрошенных (53%), другие пассажиры, видя в дороге переноску с питомцем, проявляют интерес, улыбаются и хотят познакомиться с животным поближе. Ещё в 23% случаев попутчики делают предположения о породе, задают хозяину вопросы о кличке и возрасте животного. А 15% просто не обращают внимания, так как уже привыкли к тому, что животные путешествуют наравне с людьми.

Чаще всего с животными путешествуют россияне в возрасте от 33 до 44 лет, чтобы повидать родственников из других городов. На втором месте по популярности — туристические поездки. В командировку с животными ездят всего 8% россиян. Чаще опрошенные летают с питомцами и несколько раз в год или чаще, а 84% опрошенных хотели бы делать это ещё чаще. Брать с собой собаку или кота люди решают, чтобы не разлучаться с ними в поездке.

Для некоторых животное составляет хорошую компанию в дороге. 52% россиян перевозят кошек, на втором месте — собаки (34%). Больше всего из пород перевозят сиамских и британских кошек, а также овчарок. Доля беспородных четвероногих — 27% среди кошек и 12% среди собак. Третье место в рейтинге перелётов с хозяевами занимают птицы (5%). Перед перелётом питомца нужно психологически подготовить. Для этого 60% опрошенных стараются проводить со своими животными больше времени, 37% покупают новые игрушки, 27% рассказывают своим любимцам о маршруте и продолжительности путешествия.