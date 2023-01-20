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2 часа назад

Назван самый прибыльный для туризма город в мире

Lenta.ruиещё 1

Париж занял первую строчку в мировом рейтинге по вкладу туризма в экономику. Самый прибыльный для туристической сферы город в мире назвал «Всемирный совет по туризму и путешествиям» (WTTC).

Назван самый прибыльный для туризма город в мире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно исследованию, вклад столицы Франции в экономику за счет туризма в 2022 году составил около 36 миллиардов долларов. Второе место в списке занял Пекин (33 миллиарда долларов), третье — Орландо (31 миллиард долларов).

Более того, в топ-10 рейтинга также вошли два китайских города, Шанхай и Гуанчжоу, два американских — Лас-Вегас и Нью-Йорк, а также Токио, Мехико и Лондон.

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики учитывали вклад туризма в ВВП, расходы путешественников, а также создание рабочих мест в этой сфере. В общей сложности в перечень попали 82 города.

Ранее в январе портал World Population Review назвал самые опасные страны мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году. Так, тремя самыми небезопасными государствами названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка.

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