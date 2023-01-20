Россиянам разрешили получать туристические визы в Китай

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что россияне уже могут получать туристические визы в республику. О том, что КНР теперь разрешается посещать с туристическими целями, сообщает ТАСС.

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Так, в беседе с журналистами спикер заявил, что сейчас единственным ограничением для путешествий из России в Китай является нехватка рейсов.

«Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет», — уточнил Ханьхуэй.

Ранее посол Китая сообщил, что в республике готовы как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан и активизировать культурно-гуманитарные обмен. Он также добавил, что Пекин стремится «непрерывно углублять всесторонне стратегическое взаимодействие» с Москвой.