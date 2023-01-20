Названы лучшие страны для отдыха у моря в феврале

Эксперты туротрасли выяснили, какие страны выбрали россияне для отдыха у моря на февральских праздниках. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным аналитиков сервиса «Слетать.ру», лучшей страной для отпуска в указанный период туристы назвали Таиланд. Именно на него приходится 36,5 процента от всех проданных на февраль туров. На втором месте расположился Египет (23,5 процента), на третьем — Турция (около 12 процентов), далее — ОАЭ (7,5 процента).

В пресс-службе компании отметили, что по пять процентов от общего числа забронированных туров пришлось на Кубу и Шри-Ланку. «В феврале 2022 года основная доля бронирований приходилась на Египет, ОАЭ, Доминикану, Турцию и Кубу», — напомнили представители сервиса.

Специалисты также сообщили, что купить недельную путевку на 23 февраля в Турцию с проживанием в пятизвездочном отеле, работающем по системе «все включено», можно от 80,3 тысячи рублей на двоих. Семидневный отдых в Египте в этот период с размещением в четырехзвездочной гостинице обойдется туристам примерно в 100,5 тысячи рублей на двоих.

Тем временем за недельное путешествие в Таиланд с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках в феврале россиянам придется заплатить минимум 170,6 тысячи рублей на двоих. При этом стоимость тура в ОАЭ на семь дней с проживанием в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 112 тысяч рублей на двоих.