Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Названы лучшие страны для отдыха у моря в феврале

Lenta.ru

Эксперты туротрасли выяснили, какие страны выбрали россияне для отдыха у моря на февральских праздниках. Об этом сообщает портал TourDom.

Названы лучшие страны для отдыха у моря в феврале
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным аналитиков сервиса «Слетать.ру», лучшей страной для отпуска в указанный период туристы назвали Таиланд. Именно на него приходится 36,5 процента от всех проданных на февраль туров. На втором месте расположился Египет (23,5 процента), на третьем — Турция (около 12 процентов), далее — ОАЭ (7,5 процента).

В пресс-службе компании отметили, что по пять процентов от общего числа забронированных туров пришлось на Кубу и Шри-Ланку. «В феврале 2022 года основная доля бронирований приходилась на Египет, ОАЭ, Доминикану, Турцию и Кубу», — напомнили представители сервиса.

Специалисты также сообщили, что купить недельную путевку на 23 февраля в Турцию с проживанием в пятизвездочном отеле, работающем по системе «все включено», можно от 80,3 тысячи рублей на двоих. Семидневный отдых в Египте в этот период с размещением в четырехзвездочной гостинице обойдется туристам примерно в 100,5 тысячи рублей на двоих.

Тем временем за недельное путешествие в Таиланд с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках в феврале россиянам придется заплатить минимум 170,6 тысячи рублей на двоих. При этом стоимость тура в ОАЭ на семь дней с проживанием в отеле категории три звезды на завтраках начинается от 112 тысяч рублей на двоих.

Ранее в январе россиянам предложили перелет на Мальдивы по цене билетов в Таиланд. Улететь из Москвы в Мале 21 января и вернуться 1 февраля можно за 41 тысячу рублей — такой вариант доступен на чартерах Azur air. На другие даты выгодные предложения можно найти у «Аэрофлота» — в среднем стоимость находится на уровне 50 тысяч рублей на человека.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители