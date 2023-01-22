Названы лучшие для россиян зарубежные направления в 2023 году

Россиянам назвали лучшие направления для путешествий за рубеж в наступившем году. Сервис продажи билетов Tutu.ru провел опрос ста ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов, каждый из которых предложил по три варианта.

Фото: Мир24 Мир24

Лидером списка с большим отрывом стала Турция: ее обозначил каждый второй опрошенный.«Это неудивительно с учетом того, что из России сейчас совершается большое количество перелетов в эту страну, там много курортов и экскурсионных объектов, путешественники могут выбрать как самостоятельные поездки, так и пакетные туры», – пояснили в сервисе.

Второе место заняла Грузия. Страну отличает богатая история и вкусная кухня. Кроме того, добраться до нее можно не только по воздуху (с пересадкой в Армении, Турции или других странах), но и по земле через КПП «Верхний Ларс».

Бронза досталась Узбекистану. В последнее время россияне все чаще выбирают это направление. Туристов привлекают древние города и знаменитые горы – Памир и Тянь-Шань.

В десятку популярных зарубежных направлений также вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Иран.