«Победа» изменит правила провоза ручной клади

«Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи. При этом авиакомпания сохранит и второй вариант, согласно которому клиент может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 сантиметров)», — говорится в сообщении.