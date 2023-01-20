«Победа» изменит правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» после решения Верховного суда России о незаконности ее правил провоза ручной клади изменит формулировки требований для пассажиров. При этом общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах лоукостера не изменится. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Для выполнения судебных предписаний лоукостер уточнит формулировки правил провоза ручной клади: дамской сумки и портфеля. Таким образом, будут сохранены оба варианта провоза — по Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) и по собственным, с ограничениями по габаритам 36х30x27 сантиметров.
«Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи. При этом авиакомпания сохранит и второй вариант, согласно которому клиент может взять с собой на борт любые не запрещенные к перевозке в салоне вещи при условии, что все они помещаются в калибратор (36x30x27 сантиметров)», — говорится в сообщении.