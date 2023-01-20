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2 часа назад

Туроператоры не понимают, как будет организован прием китайцев

TourDom

Сегодня появилась информация, что китайские турфирмы с 6 февраля начнут возить группы своих соотечественников в 20 стран, включая Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

Туроператоры не понимают, как будет организован прием китайцев
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Эксперты рассказали корреспонденту TourDom.ru, что, вероятнее всего, поездки в Россию начнутся ближе к лету. Генеральный директор China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша подчеркнул, что одного решения китайской стороны будет недостаточно: еще не налажены полетные программы. Этот процесс может занять несколько месяцев.

«В любом случае эта новость для нас хорошая. Туристов из Китая ждем, готовых к их приезду, и, возможно, такие сообщения будут способствовать скорейшему решению вопросов с визами и оплатами», – говорит Марина Левченко, генеральный директор туроператора «Тари Тур».

Некоторые собеседники отмечают, что остается открытым вопрос об ответных мерах для россиян, которые, как мы знаем, сейчас не могут подавать документы на туристические визы.

На данный момент пока что нет четких указаний от российских властей по поводу безвизового въезда для граждан КНР, а также непонятно, как китайские банки будут проводить оплаты, так как финучреждения опасаются попасть под вторичные санкции США.

Руководитель компании «Свой ТС» Сергей Войтович предположил, что въездной поток туристов начнет восстанавливаться: «В условиях, когда нет других иностранных туристов, каждый гость – в радость».

Перспективы открытия самого Китая для туристов из России ранее специалисты оценивали по-разному. Некоторые из них считают, что слишком рано говорить об этом. Руководитель компании «И-Линь Туризм» Константин Громов отмечает, что нужно дождаться окончания китайского Нового года, который в этом году будут праздновать до 5 февраля. Только спустя некоторое время станет ясно, готов ли Китай принимать туристов из других стран.

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