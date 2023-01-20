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2 часа назад

Россиянам предложили перелет на Мальдивы по цене Таиланда

Lenta.ru

Россиянам предложили перелет на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, по цене билетов в Таиланд. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам предложили перелет на Мальдивы по цене Таиланда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, улететь из Москвы в Мале 21 января и вернуться 1 февраля можно за 41 тысячу рублей — такой вариант доступен на чартерах Azur air. На другие даты выгодные предложения можно найти у «Аэрофлота» — в среднем стоимость находится на уровне 50 тысяч рублей на человека.

При этом авиабилеты в Таиланд из Красноярска у «Аэрофлота» на ближайшие дни также можно приобрести в среднем за 50 тысяч рублей. Проездные документы из Москвы на Пхукет этим же перевозчиком стоят от 89 тысяч рублей в обе стороны на одного.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭГреции и Италии.

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