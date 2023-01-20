Единственный пассажир рейса рассказал о своем «диком опыте»

Робби Аллен летел из Сиднея на остров Фиджи. Так сложились обстоятельства, что мужчина стал единственным пассажиром рейса. Видео о необычной поездке Робби опубликовал на страничке в социальных сетях. Им заинтересовалось издание The Sun.

Сначала, со слов Робби, он удивился, поняв, что стал единственным пассажиром рейса Virgin Airlines, а затем и вовсе испытал страх. Ведь лететь в одиночестве на огромном лайнере – то еще испытание, считает мужчина.

«Капитан подошел, присел и поговорил со мной. Бортпроводники давали мне все», — рассказал путешественник.

Робби поговорил с командиром воздушного судна, а спустя некоторое время после начала полета и вовсе расслабился. И хотя Аллен летел в эконом-классе, то по ощущениям мужчина чувствовал себя VIP-пассажиром. Члены экипажа угостили его просекко, закусками и делали все для того, чтобы полет прошел комфортно.