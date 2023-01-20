В РФ удвоились ранние бронирования путевок в детские лагеря

Объем ранних бронирований путевок в детские лагеря в России с начала 2023 года удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, на летний период уже забронированы порядка 30% детских лагерей из ассортимента национального туроператора «Алеан».

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В компании считают, что это может быть связано с постепенным восстановлением глубины бронирований среди туристов. Самым высоким спросом пользуются Туапсинский район и Анапа.

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А вот в другой туристической компании «Робинзонада» — она занимается разработкой активных программ детского отдыха — всплеска бронирований на лето пока не наблюдают. Как говорит ее представитель Григорий Левонтин, пока лучше продаются февраль и весенние праздники.

— У нас нет вспышки раннего бронирования, народ ждет, будет или не будет в этом году программа кешбэка, там приличная экономия. Кроме того, у нас традиционно много межсезонных продуктов, наши постоянные клиенты их покупают. У нас традиционно большое направление — это Валдай, много лагерей в Подмосковье. Родители детей помладше выбирают Подмосковье, потому что оно ближе, а наш потребитель в основном находится в Московском регионе. Валдай традиционно продается хорошо, имеет уверенную нишу детей и родителей, которые считают, что активный отдых должен быть связан с палатками. Все пользуется наибольшей популярностью летом, но Валдай особенно, потому что зимой жить в палатке теоретически можно, но это такое прямо суровое лютое выживание, которым все-таки дети не занимаются. Поэтому у нас валдайский лагерь функционирует только в летний период.

— А сейчас есть вообще бронирование на лето к морю?

— Мы эти программы пока не стремимся выставлять, потому что слишком уж непонятная ситуация, есть логистические проблемы.