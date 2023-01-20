Доступ в тысячелетний парк Бейхай в Пекине открыт для всех туристов

Гуляя по этому парку, вы обязательно встретите фотографов и художников, стремящихся запечатлеть неповторимую красоту лотосов. Как утверждают сами китайцы, всю палитру цвета этого удивительного растения не способны зафиксировать ни фотопленка, ни видеокамера, ни кисть самого талантливого художника. Ведь в течение дня в лучах солнца лепестки лотоса меняют цвет с нежно-белого, бледно-желтого до розового и светло-красного. В летнее время парк открыт с 6 утра до 10 вечера. Нефритовый остров закрывается в 6 часов вечера. Цена входного билета символическая.