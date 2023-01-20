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56 минут назад

Шри-Ланка не будет вводить ковидные ограничения для туристов с 20 января

TourDom

Шри-Ланка решила не вводить ковидные ограничения для иностранцев. Минтуризма страны опубликовало сообщение о том, что правила въезда остаются прежними, то есть ни сертификаты о вакцинации от COVID-19, ни ПЦР-тесты не нужны.

Шри-Ланка не будет вводить ковидные ограничения для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Получилось, как с Таиландом, только в меньшем масштабе, паники удалось избежать. 13 января Минтуризма выпустило обращение, что уже на следующий день туристам придется подтверждать отсутствие заболевания, но Минздрав довольно быстро осадил коллег, указав на недостаток у них таких полномочий. Ведомства взяли паузу до 20 января. В итоге решили обойтись без всего этого.

Таиланд собирался вернуть обязательную проверку сертификатов авиакомпаниями при посадке на борт 9 января. После международной шумихи и всеобщего непонимания власти уточнили, что те, у кого нет прививок, смогут сдать тесты по прилете за свой счет. В день, когда требования должны были начать действовать, в королевстве заявили, что передумали и ничего требовать от туристов не будут.

Шри-Ланка сняла все ограничения больше года назад, что существенно увеличило популярность этой страны у иностранных туристов, в том числе и у россиян.

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