Куда можно улететь на отдых в феврале

Корреспондент TourDom.ru пообщался с экспертами и выяснил, куда поедут россияне на отдых в феврале и можно ли еще найти бюджетные туры.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным «Слетать.ру», туристы не торопятся с бронированием туров и его глубина составляет около 14 дней. На период празднования Дня защитника Отечества и февральских каникул еще ожидается отложенный спрос.

«Самыми востребованными направлениями можно назвать Таиланд (36,5% от проданных туров), Египет (23,5%), Турция (около 12%), ОАЭ (7,5%), Куба и Шри-Ланка (чуть более чем по 5% на каждую из стран)», – рассказали в пресс-службе компании. В феврале 2022 года основная доля бронирований приходилась на Египет, ОАЭ, Доминикану, Турцию и Кубу.

В Level.Travel тоже верхняя строчка досталась Таиланду, куда в прошлом году туристы не могли попасть. А вот на втором месте среди пользователей сервиса выбор падает на путешествия по России. Следом идут Египет, ОАЭ и Турция.

Если говорить о путешествиях внутри страны, то в «Слетать.ру» основной спрос сейчас приходится на Красную Поляну (33%), Пятигорск (16,5%), Сочи (16,5%) и в равных долях – около 8% – Адлер и Домбай. Годом ранее топ-5 с большим отрывом возглавлял Адлер, за ним следовали Красная Поляна, Сочи, Шерегеш и Москва.

Забронировать недельное путешествие на 23 февраля в Турцию с проживанием в отеле категории 5* на «все включено» можно от 80 350 руб. на двоих, в Египет с проживанием в отеле 4* на «все включено» – от 100 500 руб. на двоих, в Таиланд с проживанием в отеле 3* на завтраках от 170 650 руб. на двоих, в ОАЭ с проживанием в отеле 3* на завтраках от 112 450 руб. на двоих.