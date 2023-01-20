В популярной пляжной стране ввели строгий запрет для туристов

Власти Мексики ввели один из самых строгих антитабачных законов в мире, запрещающий курение в общественных местах, в том числе на пляжах и в отелях. Об этом пишет Reuters.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что с 2008 года строгий запрет на курение распространялся только на заведения общепита, рабочие места и общественный транспорт. Однако с середины января 2023 года власти популярной пляжной страны расширили действие законодательства и включили в него курорты, гостиницы, пляжи и парки.

По данным издания, нарушителям закона грозят серьезные штрафы. Так, туристы, которые будут замечены курящими в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 долларов (от 3,4 до 20,5 тысячи рублей).

При этом тех, кто откажется платить штраф или потушить сигарету, ждет до 36 часов тюремного заключения. Более того, рестораны, бары и отели, разрешающие посетителям курить у себя, тоже могут быть оштрафованы на сумму до 46 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).