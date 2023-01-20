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1 час назад

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу авиабилетов по стране

Lenta.ru

Российская авиакомпания «Якутия» запустила в честь своего 20-летнего юбилея масштабную распродажу авиабилетов по всей стране. Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Праздничная акция продлится с 20 по 22 января, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой до 40 процентов на период полетов с 20 января по 25 марта 2023 года. Скидки коснутся всех действующих тарифов за исключением субсидированных. Спецпредложение будет действовать на рейсах между Москвой, Калининградом, Сочи, Иркутском, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Хабаровском, Якутском, Южно-Сахалинском и другими российскими городами.

Проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, по телефону центра продаж, а также в любых авиакассах России. Количество билетов ограничено.

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