Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Отмечается, что победители конкурса распределились на четыре категории, которые были сформированы в зависимости от частоты выполнения полетов и принадлежности перевозчика. В пресс-службе столичного аэропорта также уведомили, что авиакомпании уже получили специальные сертификаты победителя.