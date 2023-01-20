Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Московский аэропорт Домодедово провел конкурс пунктуальности среди авиакомпаний-партнеров. О его итогах сообщается на сайте столичной воздушной гавани.
Так, самым пунктуальными авиакомпании России названы S7 Airlines и «Северсталь». Лидерами рейтинга среди зарубежных перевозчиков стали Emirates и Ethiopian Airlines.
Отмечается, что победители конкурса распределились на четыре категории, которые были сформированы в зависимости от частоты выполнения полетов и принадлежности перевозчика. В пресс-службе столичного аэропорта также уведомили, что авиакомпании уже получили специальные сертификаты победителя.