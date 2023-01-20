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2 часа назад

Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Lenta.ruиещё 1

Московский аэропорт Домодедово провел конкурс пунктуальности среди авиакомпаний-партнеров. О его итогах сообщается на сайте столичной воздушной гавани.

Названы самые пунктуальные авиакомпании России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, самым пунктуальными авиакомпании России названы S7 Airlines и «Северсталь». Лидерами рейтинга среди зарубежных перевозчиков стали Emirates и Ethiopian Airlines.

Отмечается, что победители конкурса распределились на четыре категории, которые были сформированы в зависимости от частоты выполнения полетов и принадлежности перевозчика. В пресс-службе столичного аэропорта также уведомили, что авиакомпании уже получили специальные сертификаты победителя.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,АК S7,Emirates,
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