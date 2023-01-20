Итальянцы отказали туристу в визе после четырех долгосрочных шенгенов подряд

Туристов удивило решение итальянского консульства. Неудачной попыткой получить очередной итальянский шенген с “Крышей ТурДома” поделилась одна из подписчиц: “В паспорте действующая трехлетняя итальянская виза, срок которой истекает перед планируемой поездкой. До нее еще три таких же. Но выдали отказ из-за недостоверности сведений. Я работаю в турагентстве, оформляю визы много лет. В своих документах не сомневаюсь ни на минуту”.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

К своему заявлению туристка приложила билеты Москва - Ереван - Венеция - Ереван - Москва, подтверждение оплаты отеля, выписку об остатке и хождении средств на счете. “Подавать апелляцию уже некогда - ограничусь поездкой в Ереван. Я думаю, что в консульстве даже не раскрывали паспорт. У меня долгая и красивая визовая история, так что сейчас можно только придумывать оправдание их необоснованному, по моему мнению, отказу”.

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Эксперты в беседе с журналистом TourDom.ru высказывают несколько версий произошедшего. Один из них - человеческий фактор. В невыдаче виноват конкретный работник консульства, который по известным только ему причинам выдал отказ. Другая версия - выполнение планов по невыдаче виз россиянам, спущенная в консульство сверху. “У них же, как у нас - все решают в другом месте. Как там скажут, так и будет, и никак иначе”.

Источники редакции, близкие к консульству, говорят, что на сегодня стоит забыть о своей визовой истории. На нее теперь никто не смотрит и нужно все нарабатывать заново. ““Мы отлетели в лучшем случае в начало 2000-х по визам, а то и дальше. О том, что было совсем недавно, стоит забыть. Это уже в прошлом”.

Специалисты, оказывающие посреднические услуги по оформлению документов на визы, отмечают, что волна отказов у итальянского консульства была во второй половине декабря. По их мнению, в ближайшее время повторения ситуации ожидать не стоит. Если исходить из позиции, что консулам спускают указания, то волну отказов вполне можно объяснить необходимостью успеть выполнить планы к концу года.

Многие из визовиков подчеркивают, что после отмены упрощенного режима сроки действия виз стали сокращать. “Непредсказуемо сейчас, даже если соблюдены все требования по подаче документов и отличная визовая история. До прекращения упрощенного режима можно было с большой долей вероятностью говорить клиенту, какой будет ответ и срок визы”.

Сейчас итальянское консульство чаще выдает однократные шенгены под даты поездки, но совсем оформлять мультивизы не перестало. Судя по статистике на форуме Винского, трехмесячные полугодовые получают чаще. Реже дают на год. Есть единичные отзывы за январь и декабрь даже о двух и трехлетних “мультиках”. Это позволяет визовикам по-прежнему не вычеркивать Италию из списка лояльных стран для оформления шенгенов прямо сейчас.