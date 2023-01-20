Поток российских туристов на Мальдивы вырос в два раза

На протяжении 2022 года российские туристы отправлялись путешествовать на Мальдивы в два раза чаще по сравнению с допандемийным периодом, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сообщается, что за девять месяцев прошлого года россияне совершили на Мальдивы порядка 80 тысяч турпоездок, тогда как в 2019 году на отдых туда отправились лишь 38 тысяч туристов. Отмечается, что рост турпотока в основном произошел за счет путешественников, которые до февраля 2022 года отдыхали на европейских курортах.

Помимо этого, в 2022 году значительно выросло количество российских туристов, отправляющихся путешествовать в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.