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2 часа назад

Поток российских туристов на Мальдивы вырос в два раза в 2022 году

runews24.ru

На протяжении 2022 года российские туристы отправлялись путешествовать на Мальдивы в два раза чаще по сравнению с допандемийным периодом, передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Поток российских туристов на Мальдивы вырос в два раза
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сообщается, что за девять месяцев прошлого года россияне совершили на Мальдивы порядка 80 тысяч турпоездок, тогда как в 2019 году на отдых туда отправились лишь 38 тысяч туристов. Отмечается, что рост турпотока в основном произошел за счет путешественников, которые до февраля 2022 года отдыхали на европейских курортах.

Помимо этого, в 2022 году значительно выросло количество российских туристов, отправляющихся путешествовать в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Безусловным лидером по количеству прибывших путешественников по сравнению с допандемийным временем стал Египет. Так, на протяжении девяти месяцев прошлого года российские туристы совершили более 570 тысяч поездок на египетские курорты против 17 тысяч в аналогичный период 2019 года.

Новости путешествий,Росстат,
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