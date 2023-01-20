Россия вышла в лидеры по числу приезжающих в Таиланд туристов

По итогам первого месяца 2023 года россияне вышли в лидеры по количеству приезжающих на курорты Таиланда отдыхающих – за первую половину месяца страна приняла более 99 тысяч туристов из России, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Управление по туризму Таиланда.

Фото: Мир24 Мир24

Отмечается, что с 1 по 15 января азиатскую страну посетили 99,5 тысячи туристов из России. На второй строчке рейтинга располагается Малайзия (89,4 тыс.), третье место удерживает Южная Корея (76,1 тыс.).

При этом среди среди не-азиатских стран Россия по количеству туристов, которые приехали в Таиланд за отчетный период, является безоговорочным лидером. Занимающая второе место в этом списке Великобритания отстает почти втрое – за 15 дней текущего года Таиланд посетили 34 796 британских туристов.

За первые две недели января турпоток из России в Таиланд почти достиг показателей за весь ноябрь 2022 года, тогда популярную азиатскую страну посетило 109,4 тыс. россиян.