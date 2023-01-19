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3 часа назад

Пилот крупной авиакомпании напился, снял штаны и распугал туристов на Мальдивах

Lenta.ru

Пилот крупного авиаперевозчика Великобритании, British Airways, находясь в нетрезвом состоянии, снял штаны и распугал туристов отеля на Мальдивах. Об этом сообщает The Sun.

Пилот крупной авиакомпании распугал туристов на Мальдивах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, инцидент произошел в одной из роскошных гостиниц популярного курорта. Старший член экипажа британской авиакомпании во время ночной остановки между рейсами напился вместе с коллегами и устроил импровизированную вечеринку.

Пилот, имя которого не раскрывается, разделся и пробежал голышом по ресторану на территории отеля. Менеджер заведения попытался усмирить командира воздушного судна, однако тот проигнорировал его просьбы успокоиться.

«Буйное поведение команды British Airways на глазах у туристов, наслаждавшихся отдыхом, было совершенно неприемлемым, — заявил источник, знакомый с ситуацией. — Экипажи British Airways, устраивающие вечеринки во время остановок между рейсами, являются постоянной головной болью для руководства авиакомпании».

Уточняется, что сейчас в отношении пилота проводится служебное расследование. Ему грозит дисциплинарное взыскание за неподобающее поведение.

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