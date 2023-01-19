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2 часа назад

Россияне массово устремились зимой на поездах в один регион страны

Мария Иглина

Представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос среди россиян на путешествия на поездах в один регион страны. Об этом стало известно из исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.

Россияне массово устремились зимой на поездах в один регион страны
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, наибольший интерес в январе (29,7 процента) россияне проявили к столице страны. На втором месте оказался Санкт-Петербург (23,5 процента), на третьем – Сочи (9,3 процента).

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Также в топ-10 наиболее востребованных направлений для путешествий на железнодорожном транспорте вошли Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Краснодар и Самара.

Ранее стало известно, что россиянка едва не опоздала на самолет из-за мести тайцев.

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