Эксперт назвал лучшие направления для отпуска летом в России

Лето — период, когда многие уходят в отпуск. Однако чтобы отдых не влетел в копеечку, стоит позаботиться о нем уже сейчас. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина рассказал «Вечерней Москве» о самых популярных направлениях для путешествия внутри страны, во сколько обойдется там отдых, а также как сэкономить на путевках.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Популярные направления

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Сочи;

Минеральные Воды;

Кисловодск;

пляжи Каспийского моря в Дагестане;

Эльбрус;

Ингушские сторожевые башни;

озера Архыза;

Кубань;

республики Северного Кавказа. В теплое время года, по словам собеседника «ВМ», россияне предпочитают отдых у побережья. Самыми популярными направлениями внутри страны, учитывая прошлогодний опыт, будут:

"По инфраструктуре, уровню сервиса Сочи, пожалуй, занимает лидирующее место среди остальных черноморских курортов. Вслед за ним я бы поставил остальные южные регионы. Все они стали лидерами в минувшем сезоне по числу туристов в России", — подчеркнул Барзыкин.

Возможные лидеры этого года

В предстоящем сезоне, по мнению эксперта, эти регионы тоже станут лидерами. Но им составляют конкуренцию другие туристические точки.

"Нисколько не отстает от юга страны его самая западная часть. Речь идет о Калининградской области. Пляжи Зеленоградска, Янтарного, Куршская коса, Светлогорск — все эти места тоже полюбились нашими туристами. И жители материка просто обожают посещать эти места", — считает специалист.

Казань;

Карельский перешеек;

Алтай;

озеро Байкал;

Астрахань;

Москва;

Санкт-Петербург. В числе лидеров оказались также:

К сожалению, все меньше спроса на курорты Крымского полуострова, отметил Барзыкин.

Вопрос экономии

По мнению специалиста, если покупать турпакеты уже зимой, будет шанс сэкономить.

"Поэтому именно сейчас прекрасное время бронировать отели, покупать билеты, определяться с направлениями", — подчеркнул Барзыкин.

Эксперт также отметил, что в связи с уменьшением турпотока извне растет спрос среди россиян к речным круизам, которые начинают сезон с 1 мая:

"Это очень выгодный и экономный вариант путешествия. В среднем за 20 тысяч рублей, вы посетите несколько населенных городов. В сумму стоит проживание, питание и путешествие".

Также Ростуризм запустил программу «Национальные маршруты» в рамках которых россияне уже с 1 мая смогут отправиться в 25 населенных пунктов, где есть уникальные заповедники, курортные зоны, пляжи, озера и значимые объекты, охраняемые ЮНЕСКО:

"Я испытал этот маршрут на себе. Стоимость такого тура варьируется от 12 до 65 тысяч рублей. В разработке находятся еще 24 маршрута, а задача — к 2030 году довести их число до 100. Сейчас это пять направлений: «Кузбасс», «Сибирские каникулы», «Жигулевские выходные», «Здесь начинается день» и «Государева дорога»".