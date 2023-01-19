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46 минут назад

Гигантский рой пчел поселился в двигателе самолета и сорвал рейс

Lenta.ru

Рейс авиакомпании LATAM Airlines был сорван из-за гигантского роя пчел, поселившегося в двигателе самолета. Об этом сообщает The Mirror.

Гигантский рой пчел поселился в двигателе самолета и сорвал рейс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что рейс направлялся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе. По данным сотрудников аэропорта, рой нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Пчел не удалось отогнать, из-за чего рейс был отменен по соображениям безопасности.

Так как самолет не смог вылететь, пассажиров перевели на другие рейсы в направлении Сан-Паулу. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли объяснить, откуда взялись насекомые в двигателе.

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