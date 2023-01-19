Гигантский рой пчел поселился в двигателе самолета и сорвал рейс

Уточняется, что рейс направлялся из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе. По данным сотрудников аэропорта, рой нашли на левом крыле самолета рядом с двигателем, пока пассажиры собирались выходить на посадку. Пчел не удалось отогнать, из-за чего рейс был отменен по соображениям безопасности.