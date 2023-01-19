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2 часа назад

Названы самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи

Мослента

Самые необычные вещи, забытые пассажирами в столичных аэропортах в 2022 году, назвали агентству новостей «Москва» в пресс-службах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Самые необычные забытые пассажирами в столичных аэропортах вещи
Фото: МослентаМослента

В Домодедово ими оказались подарки президенту одной из стран СНГ — шелковый ковер, картина из кожи и шелка, колоритные тарелки и 80 килограммов орехов. Кроме того, кто-то из пассажиров забыл интимные игрушки и зубные протезы.

Во Внуково пассажиры в прошлом году забыли инвалидную коляску, костыли и игрушки интимного характера. А в Шереметьево — сачок для ловли насекомых, гимнастический обруч, гитару, флейту, прокатный велосипед, клетки для животных, пустые чемоданы и айпады.

Ранее самые необычные вещи, забытые москвичами и гостями столицы в метро в 2022 году, назвали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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