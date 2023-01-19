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42 минуты назад

В аэропорту Лондона у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства

Lenta.ru

Путешествующая с мужем пенсионерка, которая страдает от тяжелой формы аллергии на орехи, осталась без лекарств в аэропорту Лондона. Сотрудники службы безопасности отобрали препараты перед вылетом, рассказала туристка в беседе сThe Mirror.

В аэропорту у страдающей от аллергии пенсионерки отобрали лекарства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что Джуди Фрейд (Judy Freud) летела с супругом из Тель-Авива в Нью-Йорк с пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу. Там путешественникам пришлось снова пройти досмотр, во время которого в сумке женщины обнаружили две склянки с жидкостями. Пассажирка объяснила, что это препараты от аллергии — «Бенадрил» и «Эпипен». Однако рецепта на лекарства у Фрейд не оказалось, из-за чего пришлось связываться с лечащим врачом в Тель-Авиве.

Когда история лечения была предоставлена сотрудникам аэропорта, они дополнительно проверили лекарства и убедились, что путешественница не лжет. Однако разрешения на провоз препаратов Фрейд так и не получила, поскольку склянки с жидкостями превышали допустимый объем в 100 миллилитров. Супруги рассказали, что готовы были отменить перелет и даже пытались найти аналоги своих лекарств в британских аптеках, однако их состав отличался и мог не подействовать при приступе аллергии. Наконец, Фрейд решила ничего не есть в течение восьмичасового перелета, чтобы не вызвать приступ.

«Я боялась садиться в самолет, и мой муж тоже был в ужасе. Слава богу, ничего не произошло», — поделилась женщина.

Ранее пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета. Девушка оказалась одна в трех тысячах километров от дома.

Новости путешествий,Turkish Airlines,
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