Россиянка едва не опоздала на самолет из-за мести тайцев

Недавно стало известно о группе туристов, которых оставили на диком острове местные жители. Оказывается, этот случай – далеко не единичный. Россиянка рассказала «Турпрому» об испорченном отдыхе на Паттайе.

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Женщина вспомнила о поездке на отдаленный тайский остров в составе организованной группы. Туристка оплатила поездку целиком. Но уже на острове выяснилось, что ей нужно отдать еще деньги – за аренду шезлонга и зонтика у местных жителей. Когда россиянка отказалась платить, по ее словам, это разозлило тайцев.

«В итоге — отомстили. Маленький катерок, который должен был меня вернуть в отель, уехал раньше на час», – объяснила путешественница.

Неприятная ситуация оказалась болезненной еще и потому, что следующим утром женщина должна была возвращаться в Россию. Она села на лодку до парома без билета. Когда на нее набросилась контролер, соотечественники, ставшие свидетелями конфликта, помогли женщине. В отель россиянка приехала уже на мотоцикле.