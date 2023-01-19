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3 часа назад

Российская туристка едва не опоздала на самолет из-за мести тайцев

Мира Маркина

Недавно стало известно о группе туристов, которых оставили на диком острове местные жители. Оказывается, этот случай – далеко не единичный. Россиянка рассказала «Турпрому» об испорченном отдыхе на Паттайе.

Россиянка едва не опоздала на самолет из-за мести тайцев
Фото: UnsplashUnsplash

Женщина вспомнила о поездке на отдаленный тайский остров в составе организованной группы. Туристка оплатила поездку целиком. Но уже на острове выяснилось, что ей нужно отдать еще деньги – за аренду шезлонга и зонтика у местных жителей. Когда россиянка отказалась платить, по ее словам, это разозлило тайцев.

«В итоге — отомстили. Маленький катерок, который должен был меня вернуть в отель, уехал раньше на час», – объяснила путешественница.

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Неприятная ситуация оказалась болезненной еще и потому, что следующим утром женщина должна была возвращаться в Россию. Она села на лодку до парома без билета. Когда на нее набросилась контролер, соотечественники, ставшие свидетелями конфликта, помогли женщине. В отель россиянка приехала уже на мотоцикле.

Ранее «Рамблер» рассказывал о россиянке, кота которой предложили усыпить в Таиланде.

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