В России прекращена деятельность сразу 39 туроператоров

В первый месяц 2023 года в России из Федерального реестра туроператоров были исключены еще 39 российских компаний. Основанием для исключения стал приказ Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает «Турпром».
Отмечается, что причиной данного решения является непредоставление со стороны туроператоров сведений о финансовом обеспечении, которые необходимы при организации выездного туризма. В том числе из реестра исключаются организации, для которых туроператорская деятельность не является профильной – санатории, отели, а также информационные центры.
Так, в списке вычеркнутых туроператоров оказались региональные компании, такие как «Атлай Вип Сервис Групп», «Интур Хабаровск», «Туроператор Янтарный Край», а также некоторые информационные центры, отели и санатории.
Уточняется, что на данный момент в указанном реестре осталось 355 участников. Стоит отметить, что во время пандемии их количество превышало 400. До пандемии число таких организаций превышало 1,5 тысячи.