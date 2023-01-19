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38 минут назад

В России за первый месяц 2023 года прекращена деятельность сразу 39 туроператоров

runews24.ru

В первый месяц 2023 года в России из Федерального реестра туроператоров были исключены еще 39 российских компаний. Основанием для исключения стал приказ Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает «Турпром».

В России прекращена деятельность сразу 39 туроператоров
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что причиной данного решения является непредоставление со стороны туроператоров сведений о финансовом обеспечении, которые необходимы при организации выездного туризма. В том числе из реестра исключаются организации, для которых туроператорская деятельность не является профильной – санатории, отели, а также информационные центры.

Так, в списке вычеркнутых туроператоров оказались региональные компании, такие как «Атлай Вип Сервис Групп», «Интур Хабаровск», «Туроператор Янтарный Край», а также некоторые информационные центры, отели и санатории.

Уточняется, что на данный момент в указанном реестре осталось 355 участников. Стоит отметить, что во время пандемии их количество превышало 400. До пандемии число таких организаций превышало 1,5 тысячи.

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