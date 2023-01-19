Сотрудники Red Wings спасли кота туристки от смерти в Таиланде

Российская путешественница Евгения собиралась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем. Однако по приезде в королевство выяснилось, что кот не может оставаться на территории государства без одной справки. Спасти животное от эвтаназии решили сотрудники Red Wings. Об этом рассказал Минтранс РФ в своем сообществе ВКонтакте.
Пограничники в Таиланде поставили россиянку перед выбором: увезти кота Лешку обратно или усыпить. Бортпроводники Red Wings (рейсом этой компании Евгения прилетела в страну) предложили забрать питомца в Россию для оформления необходимого документа.
«Они забрали кота с собой на обратном пути, а потом, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к хозяйке обратно в Утапао», – рассказали в Минтрансе.
Эмоциональная встреча Евгении с питомцем растрогала многих до слез.
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