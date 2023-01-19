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37 минут назад

Сотрудники Red Wings спасли кота туристки от смерти в Таиланде

Мира Маркина

Российская путешественница Евгения собиралась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем. Однако по приезде в королевство выяснилось, что кот не может оставаться на территории государства без одной справки. Спасти животное от эвтаназии решили сотрудники Red Wings. Об этом рассказал Минтранс РФ в своем сообществе ВКонтакте.

Сотрудники Red Wings спасли кота туристки от смерти в Таиланде
Фото: Vk.com/mintransrussiaVk.com/mintransrussia

Пограничники в Таиланде поставили россиянку перед выбором: увезти кота Лешку обратно или усыпить. Бортпроводники Red Wings (рейсом этой компании Евгения прилетела в страну) предложили забрать питомца в Россию для оформления необходимого документа.

«Они забрали кота с собой на обратном пути, а потом, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к хозяйке обратно в Утапао», – рассказали в Минтрансе.

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Эмоциональная встреча Евгении с питомцем растрогала многих до слез.

Vk.com/mintransrussia

Ранее «Рамблер» рассказывал о странах, которые поражают приезжих.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Red Wings,
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