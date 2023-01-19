Сотрудники Red Wings спасли кота туристки от смерти в Таиланде

Российская путешественница Евгения собиралась на отдых в Таиланд вместе со своим питомцем. Однако по приезде в королевство выяснилось, что кот не может оставаться на территории государства без одной справки. Спасти животное от эвтаназии решили сотрудники Red Wings. Об этом рассказал Минтранс РФ в своем сообществе ВКонтакте.