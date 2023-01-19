Лайнер с россиянами пришвартовался в турецком порту

Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту, который накануне не смог пришвартоваться в турецком порту из-за сильного ветра, совершил швартовку спустя почти сутки. В настоящий момент туристы высадились на берег, сообщили ТАСС в компании Miray Cruises, которой принадлежит судно.

Фото: Unsplash Unsplash

В среду в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным порывистым ветром во время швартовки турецкое судно Astoria Grande с российскими туристами совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра, в связи с чем капитан принял решение продолжить швартовку только в случае улучшения погоды.

"Лайнер пришвартовался, пассажиры высадились на берег", - сообщили в компании.

Круиз продолжится в штатном режиме - отправление судна в следующий порт по маршруту следования в город Орду запланировано на вечер. Прибытие в Сочи также планируется по расписанию 21 января.

Зимняя круизная программа из Сочи стартовала впервые в декабре 2022 года.