Названы популярные направления бронирования авиабилетов на лето

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Наибольшим спросом среди россиян, планирующих летом отправиться за рубеж, пользуются авиабилеты в Турцию и Таиланд, также востребованы перелеты на Сейшельские острова, в Сингапур и Японию. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

"За границу этим летом многие собираются в Анталью: туда совершено 9,9% ранних бронирований. В Бангкок оформлено 7,7% заказов, а в Стамбул - 7,3%. В топе оказались еще Сингапур (6,4%), остров Маэ (5,6%), Даламан (4,7%), Минск (3%), Ереван (2,7%), Баку (2,6%) и Токио (2,1%)", - рассказали эксперты.

Они напомнили, что в аналогичное время прошлого года помимо Турции и Армении россияне бронировали авиабилеты на лето в Киргизию, Черногорию, Грецию и на Мальдивы.

На весну среди россиян востребованы такие направления, как Стамбул (10,6% от всех бронирований авиабилетов за границу), Дубай (7,1%), Ереван (5,8%), Бангкок (4,5%), сейшельский остров Маэ (3,8%), Баку (3,5%), столица Мальдив Мале (3,1%), Ташкент (2,9%), Бали (2,8%) и столица Филиппин Манила (2,7%).

Перелеты по России

Больше всего авиабилетов на лето в полетах по России уже оформлено в Сочи (19,9% от общего числа бронирований на лето), Москву (12,8%) и Санкт-Петербург (9,8%). Высоким спросом пользуются перелеты в Калининград (7,6%), Кавказские Минеральные Воды (6%), Махачкалу (4,1%), Петропавловск-Камчатский (3%), Иркутск (2,7%), Тюмень (2,5%) и Владивосток (2,4%). В прошлом году популярностью также пользовались Хабаровск и Новосибирск, а Иркутск и Тюмень не попали в список, сообщили в компании.