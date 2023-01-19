Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
29 минут назад

В отелях Таиланда не хватает около 30 процентов персонала в связи с большим потоком туристов

runews24.ru

В отелях и гостиницах Таиланда наблюдается острая нехватка персонала в связи с большим наплывом иностранных путешественников в этом году, передает «ТурДом» со ссылкой на издание Bangkok Post.

В отелях Таиланда не хватает около 30% персонала
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ассоциация отелей Таиланда проинформировала, что в среднем не хватает порядка 30% работников. В сложившейся ситуации действующим сотрудникам приходится работать сверх нормы.

Помимо этого, из-за конкуренции среди тайских отелей ведется настоящая борьба за специалистов с большим опытом работы. При этом поток иностранных туристов, прибывающих на отдых в Таиланд, остается на высоком уровне. Так, только за первые 14 дней нового года страну посетили около 855 тысяч путешественников.

В том числе в преддверии Китайского Нового года значительно увеличился поток китайских туристов, желающих встретить праздник на популярных курортах Таиланда.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители