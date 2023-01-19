В отелях Таиланда не хватает около 30% персонала

В отелях и гостиницах Таиланда наблюдается острая нехватка персонала в связи с большим наплывом иностранных путешественников в этом году, передает «ТурДом» со ссылкой на издание Bangkok Post.

Ассоциация отелей Таиланда проинформировала, что в среднем не хватает порядка 30% работников. В сложившейся ситуации действующим сотрудникам приходится работать сверх нормы.

Помимо этого, из-за конкуренции среди тайских отелей ведется настоящая борьба за специалистов с большим опытом работы. При этом поток иностранных туристов, прибывающих на отдых в Таиланд, остается на высоком уровне. Так, только за первые 14 дней нового года страну посетили около 855 тысяч путешественников.