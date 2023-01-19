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2 часа назад

Россиянка лишилась шенгена на финской границе из-за одного поступка

Lenta.ruиещё 1

Российская туристка лишилась шенгена при пересечении финской границы из-за одного поступка. Соотечественница обманула пограничников, нарушив правила транзита, передает TourDom со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям.

Россиянка лишилась шенгена на финской границе из-за одного поступка
Фото: Лента.руЛента.ру

Уточняется, что при прохождении контроля на российско-финской границе девушка убедила пограничника, что направляется из Санкт-Петербурга в Хельсинки, чтобы улететь в Стамбул. «Пропустили без вопросов, даже билетов не попросили. Однако в Турцию я не полетела, а отправилась сразу в Испанию», — рассказала россиянка, отметив, что представители авиакомпании на регистрации на рейс вопросов также не задавали.

После окончания отдыха, девушка решила возвращаться в Россию тем же маршрутом, однако в этот раз на сухопутной границе у туристки состоялся «неприятный разговор» с сотрудником погранконтроля Финляндии.

«Финны попросили обратный билет из Стамбула, а также печати о том, что я была в Турции. Ничего из перечисленного предоставить не смогла. В итоге — полный досмотр и аннулирование шенгенской визы, выданной испанским посольством», — заключила она.

Ранее посетившая Финляндию российская семейная пара пожаловалась на враждебное отношение пограничников, потребовавших от них как можно скорее покинуть страну. В конце новогодних каникул отечественные туристы прилетели из Подгорицы в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее они должны были отправиться домой на личном автомобиле.

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