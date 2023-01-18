Россиянка рассказала о страданиях в самолете из-за большой груди

Российская блогер и модель Анастасия Бертье заявила, что не может летать в эконом-классе самолета из-за 15-го размера груди. Подробностями она поделилась с Daily Star.
Девушка пожаловалась, вынуждена покупать билеты в класс повышенного комфорта, поскольку большая грудь не помещается в габариты эконома:
"Я всегда выбираю бизнес-класс или первый класс, особенно при длительном перелете, потому что там можно разложить кресло и изменить наклон спинки".
Блогерша также призналась, что не раз попадала в неловкие ситуации на борту самолета из-за своей груди. Например, она сбивала грудью еду с раскладных столиков и задевала пассажиров.