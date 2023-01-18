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1 час назад

Россиянка с большой грудью пожаловалась на тесноту в эконом-классе самолета

Мария Иглина

Российская блогер и модель Анастасия Бертье заявила, что не может летать в эконом-классе самолета из-за 15-го размера груди. Подробностями она поделилась с Daily Star.

Россиянка рассказала о страданиях в самолете из-за большой груди
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Девушка пожаловалась, вынуждена покупать билеты в класс повышенного комфорта, поскольку большая грудь не помещается в габариты эконома:

"Я всегда выбираю бизнес-класс или первый класс, особенно при длительном перелете, потому что там можно разложить кресло и изменить наклон спинки".

Пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета

Блогерша также призналась, что не раз попадала в неловкие ситуации на борту самолета из-за своей груди. Например, она сбивала грудью еду с раскладных столиков и задевала пассажиров.

Ранее выяснилось, что россияне пьют в поездах.

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