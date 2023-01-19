График движения аэроэкспрессов во Внуково изменится 22 и 28-29 января

Как уточняется, 22 января не будет поездов отправлением в 8:00, 9:00 и 10:00 с Киевского вокзала в аэропорт Внуково, а также аэроэкспрессов в 8:00, 9:00 и 11:00 из аэропорта. С 11:00 поезда «Аэроэкспресс» с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта - с 12:00. Кроме того, 28 января отменяются некоторые вечерние поезда: в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт Внуково и в 18:00, 19:00 и 20:00 - из аэропорта. 29 января не будет аэроэкспрессов в 7:00 и 14:00 в аэропорт Внуково и в 8:00 и 15:00 из аэропорта.