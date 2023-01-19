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6 часов назад

График движения аэроэкспрессов во Внуково изменится 22 и 28-29 января

Агентство «Москва»иещё 5

Из-за работ на железной дороге 22, 28-29 января изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба перевозчика.

График движения аэроэкспрессов во Внуково изменится 22 и 28-29 января
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«В связи с проведением плановых работ на железной дороге 22, 28-29 января будет скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» на Внуковском направлении, некоторые рейсы будут отменены», - говорится в материале.

Как уточняется, 22 января не будет поездов отправлением в 8:00, 9:00 и 10:00 с Киевского вокзала в аэропорт Внуково, а также аэроэкспрессов в 8:00, 9:00 и 11:00 из аэропорта. С 11:00 поезда «Аэроэкспресс» с Киевского вокзала во Внуково будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта - с 12:00. Кроме того, 28 января отменяются некоторые вечерние поезда: в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт Внуково и в 18:00, 19:00 и 20:00 - из аэропорта. 29 января не будет аэроэкспрессов в 7:00 и 14:00 в аэропорт Внуково и в 8:00 и 15:00 из аэропорта.

«Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», компания рекомендует пассажирам воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт», - добавили в пресс-службе.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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